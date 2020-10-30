В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом 16-летнего подростка

В Татарстане 16-летний подросток с помощью "коктейля Молотова" пытался поджечь здание районного отдела полиции. Его застрелили, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в городе Кукморе ночью 30 октября. При задержании юноша напал на полицейских с ножом и ранил одного из них. Его коллегам пришлось открыть огонь на поражение, нападавший был убит. Пострадавший сотрудник находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. "покушение на террористический акт" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Телеграм-каналы сообщают, что при нападении молодой человек кричал: "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар". Также выяснилось, что незадолго до своего нападения он опубликовал в сети некое обращение с "призывами к Джихаду".