30 Октября 2020
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16-летний подросток, напавший с ножом на полицейских (2020) | Фото: Telegram/Baza

В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом 16-летнего подростка

В Татарстане 16-летний подросток с помощью "коктейля Молотова" пытался поджечь здание районного отдела полиции. Его застрелили, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в городе Кукморе ночью 30 октября. При задержании юноша напал на полицейских с ножом и ранил одного из них. Его коллегам пришлось открыть огонь на поражение, нападавший был убит. Пострадавший сотрудник находится в больнице.

16-летний подросток, напавший с ножом на полицейских(2020)|Фото: Telegram/Baza

Возбуждено уголовное дело по ст. "покушение на террористический акт" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Телеграм-каналы сообщают, что при нападении молодой человек кричал: "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар". Также выяснилось, что незадолго до своего нападения он опубликовал в сети некое обращение с "призывами к Джихаду".

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В Татарстане полицейские застрелили напавшего на них с ножом 16-летнего подростка

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Теги: татарстан, подросток, полицейские



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Развитие сюжета:

Ранее 30.10.2020 10:33 Мск СМИ: В атаке подростка на отдел полиции в Татарстане может быть "французский след"

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