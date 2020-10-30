30 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне снова начали закупаться впрок на случай локдауна

Около трети россиян готовятся к введению нового локдауна, хотя власти страны и заверяют, что его не будет. Тем не менее, 20% наших соотечественников уже начали закупаться впрок товарами первой необходимости, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследования сервиса объявлений "Юла" и агентства ResearchMe.

12% опрошенных заявили, что закупаются не только продуктами и товарами первой необходимости, но и предметами из других категорий – на случай закрытия магазинов, где их можно приобрести.

Половина граждан (51%) с началом ввода новых ограничений осенью этого года стали чаще ходить за покупками в своем районе. 40% признаются, что им пришлось экономить, поэтому они стараются покупать только самое необходимое.

Каждый десятый опрошенный планирует чаще начать покупать товары в интернете.

Подобный скачок покупательского спроса (когда люди закупались "на черный день") наблюдался перед весенним локдауном. Тогда он даже вызвал небольшой всплеск инфляции, но при этом немного разогнал показатели экономической активности, это отмечали в Банке России. Но потом, естественно, последовал резкий спад. Отложенный спрос после выхода с карантина россияне тоже удовлетворили довольно быстро, после чего рост активности населения начал замедляться и до сих пор замедляется.

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Россияне снова начали закупаться впрок на случай локдауна

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Теги: россияне, запасы, покупательский спрос, локдаун



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