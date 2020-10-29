Мы не планируем вводить тотальные ограничительные меры – Путин

"Мы не планируем вводить тотальные ограничительные меры, когда работа экономики практически полностью останавливается", - заявил Владимир Путин на форуме "Россия зовет!". "При необходимости в каждом конкретном регионе будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят защитить людей и сохранить экономическую активность", - заявил президент России.

"Необходимо донастраивать меры поддержки предприятий и предпринимателей. Особый акцент мы делаем на поддержке малого и среднего бизнеса. Предлагаю продлить отсрочку для самых пострадавших компаний по страховым взносам еще на три месяца, а также продлить на весь 2021 год мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса", - рассказал президент.