СМИ: Из бюджета могут выделить почти 4 млрд руб. на строительство музея РПЦ

Создание экспозиционно-выставочного центра, посвященного истории Русской православной церкви и Новодевичьего монастыря, может обойтись бюджету в 3,8 млрд руб. в ближайшие три года. Такую сумму назвали в Минкультуры. Запрос на выделение средств сделал Государственный исторический музей.

Интересно, что председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал РБК, что не обладает информацией о проекте.

Предполагается, что комплекс станет филиалом ГИМа. Строить музей планируется напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках. Участок под проект уже выделен.

Основой для экспозиции музея станут коллекции Исторического музея. Там же будут проводиться мастер-классы, лекции.