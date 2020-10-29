29 Октября 2020
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Беспилотный электромобиль &quot;Газпром нефть&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефть&quot;

"Газпром нефть" будет доставлять грузы на югорские месторождения беспилотными электромобилями

Компания "Газпром нефть" вела в эксплуатацию беспилотные электромобили "ГАЗель NEXT", которые будут доставлять грузы на южной части Приобского месторождения в ХМАО-Югре. Благодаря инновационному решению, себестоимость перевозок сократится на 15%, а скорость подачи автомобиля увеличится, как и круглосуточная безопасность на дороге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, разработкой и настройкой автомобилей занимались специалисты "Группы ГАЗ" и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта в программном обеспечении, машина может безопасно передвигаться по различным дорожным покрытиям, даже при отсутствии дорожной разметки, что особенно актуально для заснеженных северных дорог.

Более того, транспорт уже успел показать себя как надежный участник дорожного движения. По итогам опытно-промышленных испытаний, "Газпром нефть" примет решение о доработке проекта и полноценном внедрении технологии в 2021 году.

Беспилотный электромобиль "Газпром нефть"(2020)|Фото: Пресс-служба "Газпром нефть"

"В апреле мы с коллегами из "Группы ГАЗ" проводили первые масштабные испытания беспилотной "ГАЗели" и тестировали этот автомобиль для решения типовых транспортных задач. Теперь мы отрабатываем конкретные гипотезы: осуществляем проверку взаимодействия автомобиля со складом. Когда мы получим достаточно информации, сможем доработать технологию и начать полноценное внедрение беспилотных автомобилей в свои логистические процессы. Мы очень высоко оцениваем потенциал проекта и уже сегодня можем утверждать, что масштабирование этого решения позволит нам сократить себестоимость перевозок и существенно увеличить скорость доставки грузов", - рассказал генеральный директор "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрий Потапов.

Транспорт является автономным, что позволяет ему передвигаться по заранее оцифрованным маршрутам. После того, как сотрудниками склада оформляется заказ на доставку и выбирается пункт назначения, система сама определяет ближайший автомобиль и направляет его сначала на погрузку, а потом по маршруту. После, беспилотник возвращается на склад или на место стоянки. Одним диспетчером может контролироваться одновременно 10-15 автомобилей.

Беспилотный электромобиль "Газпром нефть"(2020)|Фото: Пресс-служба "Газпром нефть"

"Опытная эксплуатация беспилотной "ГАЗели" в реальных промышленных условиях — важный этап в нашей многолетней работе по созданию автономных транспортных средств. Дальше интенсивность этой работы будет только нарастать. Наш следующий шаг — создание совместно с партнерами стандартных, коммерчески эффективных решений по внедрению беспилотного транспорта в логистические цепочки промышленных предприятий и складского хозяйства. Это позволит компаниям снизить расходы, оптимизировать транспортные процессы и повысить безопасность грузоперевозок. Другое важное направление нашей работы — применение накопленного опыта для внедрения систем помощи водителю на грузовиках и автобусах, серийно выпускаемых "Группой ГАЗ". Для нас очень важно, что эта работа ведется совместно с нашим опорным вузом — НГТУ имени Алексеева, который всегда был и остается кузницей кадров для ГАЗа, а в последние годы стал полноправным стратегическим партнером инженерного центра «Группы ГАЗ» в создании перспективных разработок", - сообщил президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

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"Газпром нефть" будет доставлять грузы на югорские месторождения беспилотными электромобилями

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Теги: Газпром нефть, беспилотники, доставка груза, искусственный интеллект



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