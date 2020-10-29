Спикером украинской делегации по Донбассу стал "черный пропагандист против РФ"

Блогер Алексей Арестович, который позиционировал себя как военного эксперта, стал официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он написал, что стал назначен "советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины".

Это назначение очень знаковое. В первые годы военных действий против Донбасса он был активен в интернете по этой проблематике. А в конце 2017 года признался, что "много врал". И одной из линий сознательного искажения информации, как он сам заявил, была "черная пропаганда против РФ".

"Это была чисто пропагандистская работа, пропаганда является частью войны", - написал он.

Осенью 2019 года Арестович ушел служить по контракту в ВСУ под Краматорском. Жестко критиковал президента Владимира Зеленского, но в последние недели резко изменил свою позицию и начал хвалить его. При этом публично работает с неонацистами.

Как и прогнозировало Накануне.RU, вся полумиролюбивая риторика Зеленского была рассчитана на то, чтобы получить хороший результат на местных выборах 25 октября в юго-восточных областях (что, впрочем, не удалось). Так как выборы уже прошли, то необходимость в этом отпала. И спикером украинской делегации стал "черный пропагандист против РФ".

"Партии войны" выбор Зеленского понравится. А вот для сторонников мира назначение Арестовича - это откровенный плевок в лицо. Параллельно идет зачистка ТКГ от умеренных кадров", - пишет издание "Страна".