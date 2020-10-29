Спикером украинской делегации по Донбассу стал "черный пропагандист против РФ"

29 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

Спикером украинской делегации по Донбассу стал "черный пропагандист против РФ"

Блогер Алексей Арестович, который позиционировал себя как военного эксперта, стал официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он написал, что стал назначен "советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины".

Это назначение очень знаковое. В первые годы военных действий против Донбасса он был активен в интернете по этой проблематике. А в конце 2017 года признался, что "много врал". И одной из линий сознательного искажения информации, как он сам заявил, была "черная пропаганда против РФ".

"Это была чисто пропагандистская работа, пропаганда является частью войны", - написал он.

Осенью 2019 года Арестович ушел служить по контракту в ВСУ под Краматорском. Жестко критиковал президента Владимира Зеленского, но в последние недели резко изменил свою позицию и начал хвалить его. При этом публично работает с неонацистами.

Как и прогнозировало Накануне.RU, вся полумиролюбивая риторика Зеленского была рассчитана на то, чтобы получить хороший результат на местных выборах 25 октября в юго-восточных областях (что, впрочем, не удалось). Так как выборы уже прошли, то необходимость в этом отпала. И спикером украинской делегации стал "черный пропагандист против РФ".

"Партии войны" выбор Зеленского понравится. А вот для сторонников мира назначение Арестовича - это откровенный плевок в лицо. Параллельно идет зачистка ТКГ от умеренных кадров", - пишет издание "Страна".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Спикером украинской делегации по Донбассу стал "черный пропагандист против РФ"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети