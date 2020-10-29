В торговом центре Нового Уренгоя маленький посетитель получил травму позвоночника

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

24 октября, говорится в обращении, маленький новоуренгоец получил травму позвоночника в игровой зоне "дельфин" торгового центра "Проспект". Прокурор Нового Уренгоя в рамках проверки оценит действия работников игровой зоны, которые должны обеспечить соблюдение требований безопасности игрового оборудования.

К сотрудникам прокуратуры поступило обращение с информацией о тяжёлой травме, полученной ребёнком в торговом центре Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.





