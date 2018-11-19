В Нягани ребенок спихнул младшего брата на эскалатор в тележке для покупок
В Нягани ребенок решил "прокатить" брата в тележке для продуктов. Ребенок в итоге получил травму головы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
12 ноября в местный торговый центр пришли отец и двое детей, братья пяти и семи лет. Пока мужчина рассчитывался на кассе, старший ребенок посадил младшего в корзину и "спустил" с эскалатора вниз. Тележка перевернулась. Ребенок ударился головой. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.
Следователи начали проверку.
5-летний ребёнок получил травму в торговом центре г. Нягани.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 ноября 2018 г.
Пока отец расплачивался на кассе, его 7-летний сын подкатил к эскалатору тележку с младшим братом. Коляска перевернулась, ребёнок получил травму головы.
Следователи выясняют причины происшествия, опрашивают очевидцев pic.twitter.com/BekOe74D71