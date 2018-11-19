В Нягани ребенок спихнул младшего брата на эскалатор в тележке для покупок

В Нягани ребенок решил "прокатить" брата в тележке для продуктов. Ребенок в итоге получил травму головы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

12 ноября в местный торговый центр пришли отец и двое детей, братья пяти и семи лет. Пока мужчина рассчитывался на кассе, старший ребенок посадил младшего в корзину и "спустил" с эскалатора вниз. Тележка перевернулась. Ребенок ударился головой. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Следователи начали проверку.