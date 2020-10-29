Кувшинников презентовал Вотчину Деда Мороза на конференции с Ростуризмом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников презентовал визитную карточку региона - Вотчину Деда Мороза, на онлайн-конференции, организованной федеральным агентством по туризму и крупнейшим туроператором страны – компанией "TUI Россия". Участие в ней дистанционно приняли представители руководства Вологодской и Мурманской областей, а также республик Бурятия и Татарстан.

Великий Устюг ежегодно принимает сотни тысяч гостей. За время реализации проекта в Великоустюгском районе побывали более 3 миллионов человек. При поддержке президента удалось построить ледовый дворец Деда Мороза, физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтировать набережную с потрясающими видами на реку Сухону и другие объекты.

В ближайшие годы планируется расширение площадей Вотчины Деда Мороза и строительство нового Дворца для сказочного волшебника, а также обустройство парковой зоны, созданию маршрутов для активного отдыха, строительству аттракционов, аквапарка, кинотеатра, спа-комплекса, строительство гостиниц и домов интерактивных площадок и торговли.

Новым этапом развития проекта станет запуск обновленного аэропорта, на котором сейчас завершаются масштабные работы по реконструкции. Здесь выполнено удлинение взлетно-посадочной полосы, завершены работы по её асфальтированию, на финише монтаж светосигнального оборудования, устройство газонов и благоустройство территории летного поля. Начало чартерных полетов в аэропорт города Великий Устюг, по словам главы региона, намечено на 15 ноября.

"Доступность Вотчины Деда Мороза возрастает многократно. Мы заканчиваем строительство взлетно-посадочной полосы, что позволит увеличить количество туристов в 3 раза. Также мы договорились с компанией РЖД о старте специализированных поездов в Великий Устюг из Москвы и Санкт-Петербурга. Развивается и автосообщение: трасса от Вологды до Великого Устюга в этом году стала федеральной и с нового года она встает на комплексный капитальный ремонт, поэтому добраться до Деда Мороза станет в разы проще", – рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Это коррелирует с мнением, что фактором, стимулирующим спрос на внутренний турпродукт, должна стать транспортная доступность. К примеру, чартерные авиарейсы, которые организует компания "TUI Россия". Они дешевле и удобнее регулярных, позволяют значительно увеличить поток туристов и экскурсантов в крупные туристические центры в регионах.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова высоко оценила проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза" и отметила, что старт чартерных рейсов в Великий Устюг – это серьезный шаг в развитии туризма страны: "Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге – это настоящий калейдоскоп новогодних и рождественских впечатлений, новогодняя сказка, прекрасное направление для семейных направлений, для поездок с детьми, можно гулять, кататься на санках, окунуться в эту атмосферу. Также это очень необычные и невероятные деревни, можно познакомиться с бытом, попробовать блюда местной кухни. Это один из прекрасных регионов, который многие для себя уже открыли".

Кувшинников также напомнил, что помимо мировой известности родины Деда Мороза, Великий Устюг – это один из древнейших городов Русского Севера, сохранивший свою многовековую историю и богатое культурное наследие. Поэтому все программы пребывания туристов насыщены экскурсиями по городу и музейными объектами, а правительство региона уделяет большое внимание сохранению многочисленных памятников архитектуры и природы.

"Русский север – регион безбрежных возможностей, абсолютно уникальные территории. Пять лет назад мы совместно с Министерством культуры и федеральным агентством по туризму подписали соглашение о реализации проекта "Серебряное ожерелье России". Сегодня этот проект широко известен в нашей стране и далеко за ее пределами. В Вологодской области это более сотни уникальных туристических маршрутов, которые объединяют в себе промышленный, круизный, событийный, гастрономический и экологический виды туризма, а также города-жемчужины – музеи под открытым небом: Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Белозерск, Кириллов, Вытегра, Устюжна и другие", – добавил Губернатор Олег Кувшинников.

Представители других регионов рассказали о своих проектах: глава республики Бурятия рассказал о преимуществах путешествий на Байкал и о планах строительства пятизвёздочного отеля Сагаан Морин, Губернатор Мурманской области подробно описал проект "Русская Арктика", а представитель от Республики Татарстан перечислил объекты, которые нужно посетить по прилету в Казань.