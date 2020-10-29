Китай приостановит импорт российских морепродуктов после обнаружения коронавируса

По данным Главного таможенного управления КНР в китайской провинции Шаньдун тесты показали наличие РНК коронавируса SARS-CoV-2 на упаковках морепродуктов, добытых тремя российскими и одним голландским рыболовецкими судами. Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", начиная с этого дня, по всей КНР в целях безопасности в течение одной недели не будут принимать декларации на импорт с этих кораблей.

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Напомним, 21 сентября в китайском городе Фуюй провинции Цзилинь уже находили коронавирус на упаковке кальмаров импортированных из России. Уже тогда власти КНР решили приостанавливать в подобных случаях импорт на неделю, или на месяц если положительных проб будет не менее трёх.