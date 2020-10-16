В Китае пытаются победить эпидемии запретом на перевозку живого скота

На официальном сайте Минсельхоза КНР появилось письмо с обращением нескольких депутатов Всекитайского собрания народных представителей, в котором содержится рекомендация запретить перевозку живого скота между регионами КНР, чтобы снизить риск распространения эпидемий.

В последние годы производство скота и домашней птицы в Китае растёт, однако оно рассредоточено по стране, поэтому транспортировка животных стала очень распространённым явлением.

После эпидемии африканской чумы свиней китайские власти стали предпринимать меры к тому, чтобы все населенные пункты ускорили строительство пунктов надзора и инспекции здоровья животных, пунктов декларирования карантина животных и обозначенных коридоров для перевозки домашнего скота и птицы. Параллельно усиливался контроль транспортных средств для перевозки свиней, их очистка и дезинфекция до и после транспортировки.

В апреле текущего года Минсельхоз совместно с Министерством общественной безопасности проводили 60-дневную операцию по пресечению нелегальной транспортировки живых свиней.

С целью сокращения межрегиональных перевозок скота в Минсельхозе предлагают создать систему животноводства и птицеводства, подразумевающую централизованный забой скота и цепь транспортировки охлаждённых и замороженных продуктов с контролем на всех этапах. Государственная комиссия по развитию и реформам в этом году организовала инвестиции для создания логистики холодовой цепи в регионах. Однако в различных регионах страны всё равно сохраняются диспропорции в ресурсах животноводства, различаются цены на продукцию, а также привычки населения по употреблению свежего мяса, которые весьма сложно изменить за ограниченное время. Поэтому условий для полного запрета перевозок скота между провинциями КНР пока нет.

Напомним, в КНР продолжают повышать степень механизации сельского хозяйства. К 2025 г. планируется достичь значимых результатов в механизации на всём процессе разведения скота и птицы. В разведении молочных коров этот показатель должен достигнуть более 80%, в свиноводстве, разведении кур-несушек и бройлеров – свыше 70%, в разведении овец и мясных пород коров – свыше 50%.

Председатель Дома российско-китайской дружбы Максим Спасский в беседе с Накануне.RU подчеркнул, что этот процесс гораздо шире, чем просто модернизация АПК. "Эпидемия с ковидом очень сильно приводит к децентрализации. Тема глобализации сейчас отходит на второй план и в стратегическом плане глобалисты проигрывают тем, с кем они боролись. Чересчур интенсивная глобализация таит риски для человечества. Китай смог победить коронавирус контролем и мерами по снижению рисков распространения заболеваний. Возможно в мире набралась какая-то критическая масса и ситуация с ковидом просто обострила эту проблему. Раньше эпидемии были локальными, вирус сложнее передавался и не охватывал всю планету. Китайцы сейчас исключают риски возникновения новых пандемий. Думаю, это стратегическая линия китайского минздрава и китайского руководства. У нас же эта борьба носит формальный характер", - отметил он.

Также эти меры лежат в одном ряду с озвученной председателем Си Цзиньпином кампанией по бережному отношению к еде, которую сравнивают с ленинской идеей "общества чистых тарелок".

Как считает эксперт, для нашего животноводства это вызывает определённые проблемы. Но поставки российского мяса и мясопродуктов и так затруднены. А с введением новых карантинных мер стоимость вхождения будет больше и отсеет всех мелких игроков

В то же время Максим Спасский обращает внимание, что и сильного урона по российскому экспорту это не принесёт. Мясо в структуре экспорта не занимает весомой позиции. А те игроки, которые захотят выходить на китайский рынок, будут вынуждены вкладывать новые средства, чтобы соответствовать китайским требованиям.

Распространённость перевозки живого скота обусловлена тем, что в Китае некоторые регионы не приспособлены для скотоводства, а другие, например, для земледелия. А в тех районах с землёй, подходящей для сельского хозяйства, она зачастую оказывается перераспределена. В Китае достаточно развита производственная кооперация, подобная той, что была в СССР. Но там и плотность населения гораздо выше, людей больше, они просто мяса больше едят. Поэтому и грузовики, заставленные в несколько ярусов клетками со скотом, там можно встретить гораздо чаще, чем в России.

"Думаю, что они принимают совершенно правильное решение, направленное на то, чтобы исключить распространение вируса в будущем", - резюмировал эксперт.