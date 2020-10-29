29 Октября 2020
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Общество В России Москва
Гоша Куценко (2017) | Фото:instagram.com/goshakutsenko

"Не верьте отрицающим ковид, верьте тем, кого уже нет": Гоша Куценко переболел коронавирусом

Российский актер Гоша Куценко вылечился от коронавируса. Его состояние было достаточно серьезным – пришлось госпитализироваться. В Instagram артист выразил благодарность врачам, которые его спасли, а также предупредил всех ковид-диссидентов о реальности заболевания.

"Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски! Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет( Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия! Всем, кто несёт глупости про ношения Масок - идите в попу! Дышите там!) а по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах! Но! В МАСКАХ!", - написал Куценко.

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"Не верьте отрицающим ковид, верьте тем, кого уже нет": Гоша Куценко переболел коронавирусом

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Теги: гоша куценко, коронавирус, маски



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