29 Октября 2020
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Гила Германская (2020) | Фото: личный архив

На процессе екатеринбурженки, обвиняемой в избиении и смерти усыновленного ребенка, прокурор заявил отвод судье

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание по делу Гилы Германской. Женщине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, усыновленного ее семьей из детского дома. 7-летний ребенок скончался. Как рассказал корреспонденту Накануне.RU адвокат подсудимой Дмитрий Жикин, прокурор заявил об отводе судьи из-за нарушений при составлении обвинительных документов.

"Прокурор заявил отвод судьи. Суд удовлетворил требования, в связи с тем, что ранее судья принимал решение в отношении второго фигуранта - мужа Германской, о возврате уголовного дела прокурору, потому что имелись существенные нарушения при составлении обвинительного заключения. Данный эпизод тождественен тому, что совершила Германская и все дело будет, скорее всего, возвращено прокурору, в связи с тем, что этот эпизод относится и одному и другому делу", - пояснил Жикин.

Отметим, что в мае 2020 года 45-летняя Гила Германская была признана виновной в нанесении побоев усыновленному мальчику, которые повлекли его смерть и приговорена к 12 годам тюрьмы. Однако, в конце сентября Свердловский областной суд отменил приговор, оправдал женщину по ряду статей и выпустил ее на свободу.

Ранее Накануне.RU подробно рассказывало о загадочной смерти ребенка летом 2018 года. В интервью Накануне.RU сама Германская утверждала, что ребенок упал в ванной из-за имеющегося у него заболевания и скончался от травм, полученных при падении.

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На процессе екатеринбурженки, обвиняемой в избиении и смерти усыновленного ребенка, прокурор заявил отвод судье

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Теги: Гила Германская, суд, гибель ребенка, Дмитрий Жикин



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