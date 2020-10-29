29 Октября 2020
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Погромы в Сан-Франциско (2020) | Фото: Накануне.RU

В Филадельфии объявлен комендантский час из-за беспорядков после смерти афроамериканца

Власти Филадельфии (штат Пенсильвания) ввели комендантский час из-за беспорядков, начавшихся после того, как полицейские застрелили местного темнокожего жителя Уолтера Уоллеса.

Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка в городе.

В ходе столкновений, продолжавшихся две ночи подряд, задержано более 170 человек. Пострадали более 50 полицейских, передает Regnum.

Сотрудники полиции застрелили 27-летнего афроамериканца 26 октября. По данным местных СМИ, Уоллес, который, как предполагается, был вооружен холодным оружием, пошел в сторону сотрудников полиции. Полицейские несколько раз выстрелили в Уоллеса, он погиб.

Митинги и погромы продолжаются в США с мая. Поводом для их начала стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда: его во время задержания задушили полицейские.

В июле полиция Сиэтла квалифицировала беспорядки в городе как мятеж. "Автономная зона" была ликвидирована, но протесты под антирасистским предлогом продолжаются, перейдя в своего рода "черный расизм" против белых.

В августе в городе Кеноша (штата Висконсин) прошли акции протеста после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.

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В Филадельфии объявлен комендантский час из-за беспорядков после смерти афроамериканца

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Теги: филадельция, афроамериканец, беспорядки



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