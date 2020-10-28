Критерии оценки бедности в России могут пересмотреть

Министерство труда РФ планирует пересмотреть критерии оценки бедности, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

По его словам прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Для этого необходимо использовать другие показатели - какие именно - не уточняется.

"Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность", - заявил замминистра.

Правительство 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.