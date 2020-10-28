29 Октября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав РФ берет под контроль высказывания сотрудников подведомственных учреждений о COVID-19

Министерство здравоохранения РФ объяснило требование для подведомственных медучреждений и их сотрудников о необходимости согласования всех публичных комментариев о COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил помощник министра Алексей Кузнецов, Минздрав выступает против публикаций малополезных фактов и предположений, которые перегружают информационную повестку.

"В период пандемии стало очевидно, что в условиях распространения новой инфекции информационное поле стало наполняться различными домыслами, прогнозами, рекомендациями – порой, диаметрально противоположными. Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то – говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19. Различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве – каким рекомендациям следовать", - отметил он.

Кузнецов подчеркнул, что граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не домыслам. При этом едва ли не любое высказывание сотрудников подведомственных Минздраву учреждений трактуется в СМИ как позиция министерства.

Также он сообщил, что в эту пятницу на базе подведомственного Минздраву Сеченовского университета, одного из флагманов борьбы с COVID-19, состоится большой федеральный вебинар, посвященный новым подходам к лечению коронавируса.

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Минздрав РФ берет под контроль высказывания сотрудников подведомственных учреждений о COVID-19

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Теги: Минздрав, коронавирус, COVID-19



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