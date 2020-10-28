Претендентов на пост главы Березников осталось двое

На пост главы Березников претендуют экс-топ-менеджер "Уралхима" Константин Светлаков и бывший-депутат думы Березников Владимир Жулдыбин, сообщили Накануне.RU в конкурсной комиссии по отбору главы города.

Помимо Светлакова и Жулдыбина, на должность претендовали депутат гордумы Березников Михаил Кузвесов, предприниматель Ренат Шайхенуров. Действующий глава Березников Сергей Дьяков не стал подавать заявку на конкурс.

Окончательный выбор - за депутатами городской думы.

"Ъ" считает наиболее вероятным кандидатом на должность руководителя Березников Константина Светлакова. Считается, что его поддерживают как краевые власти, так и градообразующие предприятия.