Глава Березняков не стал участвовать в конкурсе на должность мэра

Действующий глава Березников Сергей Дьяков не стал подавать заявку на конкурс по выборам глава города, сообщает "Ъ".

Всего на должность мэра заявились четверо кандидатов, в их числе депутат гордумы Михаил Кузвесов, бывший топ-менеджер "УРАЛХИМ" Константин Светлаков, предприниматель Ренат Шайхенуров и экс-депутат думы Березников Владимир Жулдыбин.

Сам конкурс состоится 27 октября. Претенденты представят свое видение развития города.

Комиссия выберет из выдвинувшихся кандидатур двух человек, окончательный выбор сделают депутаты. Вероятным победителем издание называет Константина Светлакова, кандидатуру которого могут поддержать краевые власти и крупные промышленные предприятия.