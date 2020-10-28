28 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы пристыдил Силуанова за "присвоение" инициатив Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пристыдил министра финансов Антона Силуанова за "присвоение" удачных инициатив Путина. В частности председателю палаты не понравилось, что глава Минфина упомянул об успешной реализации проекта с горячим питанием в школе и так это повернул, будто это заслуга правительства.

"Антон Германович, Вы же были против горячего питания? Но президент принял решение, а Вы были против. Решение было вопреки Минфину. А теперь докладываете как о достижении своей политики. Политика – президента, а вы – возражали", - заявил Володин во время обсуждения в Госдуме бюджета на 2021 год.

"У всех достижений должно быть свое имя. Не может быть Минфин выше правительства, выше парламента", - заявил Володин.

Он также выразил недовольство тем, что в проекте бюджета из года в год подставляются одни и те же цифры или цели, которые не имеют отношения к реальности. "Кому мы втриаем? Вы слушайте, слушайте, что звучит в этом зале [про критику Минфина] – это лишь немногое из того, что говорят нам наши избиратели", - добавил спикер.

Силуанов попытался оправдаться: "Никогда Минфин не ставил себя выше. Просто есть дискуссия. Это хорошо. Но когда решение принимается – мы его исполняем в полном объеме. Поддерживали – не поддерживали, это в прошлом".

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Спикер Госдумы пристыдил Силуанова за "присвоение" инициатив Путина

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Теги: вячеслав володин, антон силуанов, присвоение, минфин, горячее питание, бюджет



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