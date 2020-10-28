28 Октября 2020
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Инфекционный госпиталь, Новый Уренгой (2020) | Фото: t.me/VORONOV89

Министр здравоохранения Новосибирской области не смог рассказать о судьбе мобильного госпиталя за 50 миллионов

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов не последовал примеру губернатора Андрея Травникова и не стал извиняться за неблагополучную ситуацию с ковидом в регионе.
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“Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер... Я хотел бы извиниться перед жителями региона, и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий", - буквально вчера отмечал губернатор.

От профильного министра депутаты Заксобрания ждали если не новых извинений, то дальнейших разъяснений. Но сегодняшний доклад Константина Хальзова убедил не всех. "У меня сложилось впечатление, что Вы говорили про какой-то другой Новосибирск, где всё выравнивается. А мне пишут избиратели, что люди могут сутками просто просидеть в больнице при госпитализации с температурой и подтверждённым поражением лёгких, что у нас люди по трое суток ждут скорую. Приложение 112, которое Вы тут рекламировали, оно просто не работает. Мы потратили 50 млн рублей на госпиталь мобильный. Где этот госпиталь сейчас, почему мы потратили такие деньги? Почему он не действует?" - обратился к выступавшему депутат Ростислав Антонов.

Ответа на вопрос о судьбе мобильного госпиталя получить так и не удалось. Министр лишь посетовал на то, что нагрузка на систему здравоохранения серьёзно возросла по сравнению с сентябрём прошлого года, а граждане почему-то принялись звонить в "скорую" как в справочную, из-за чего стало сложно дозвониться.

В итоге осталось неизвестным, кто из высокопоставленных чиновников прав - губернатор, извиняющийся за проблемы отрасли или министр здравоохранения, утверждающий будто в целом всё хорошо.

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Министр здравоохранения Новосибирской области не смог рассказать о судьбе мобильного госпиталя за 50 миллионов

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Теги: НСО, здравоохранение, Хальзов, Антонов, Травников



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