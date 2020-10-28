28 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
ПМЭФ-2019, Алексей Кудрин (2019) | Фото: forumspb.com

Кудрин призвал подчиниться "целям устойчивого развития" ООН

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал выполнять "цели устойчивого развития" ООН. Об этом он сказал на пленарном заседании "Как обеспечить устойчивое развитие в эпоху неустойчивости" Форума стратегов.
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По его мнению, государственные программы "оказались немножко устаревшими", и их нужно сделать более лаконичными и скоординированными. Это поможет выполнить 17 "целей устойчивого развития" ООН. Сейчас 25% показателей "целей устойчивого развития" даже не распределены по министерствам и ведомствам, посетовал Кудрин.

Накануне.RU подробно писало о концепции "устойчивого развития", введенного Римским клубом в 1970-х гг. и закрепленного в документах ООН в 1990-х. Одной из задач "устойчивого развития" изначально были заявлены контроль над рождаемостью и численностью населения планеты. На сайте Росстата опубликован 50-страничный перечень показателей целей "устойчивого развития", которых 364. При этом среди задач значатся такие, как обеспечение всеобщего доступа к услугам по "секспросвету" (задача 3.7), ликвидация "гендерного неравенства" (4.5), "пропаганда культуры ненасилия" (4.7), продвижение "недискриминационных законов" в интересах "устойчивого развития" (16.b) и другие задачи с размытыми формулировками, которые на практике толкуются как основание для разрушения традиционных представлений о человеке.

Отметим, что одним из обязательств России перед ООН есть показатель суммарного коэффициента рождаемость, но не указывается, какое именно. Это наталкивает на определенные выводы.

Ранее Счетная палата заявила, что оценит работу России на достижение глобальных целей ООН.

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Кудрин призвал подчиниться "целям устойчивого развития" ООН

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Теги: Алексей Кудрин, ООН, устойчивое развитие



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