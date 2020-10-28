Госдума запретила членам Совета безопасности России иметь счета в иностранных банках

Закон "О безопасности" привели в соответствие с обновленной Конституцией.

Уточнены положения о международном сотрудничестве в области обеспечения безопасности, полномочий Совфеда, а также статус и задачи Совета Безопасности РФ.

Так, признается превосходство Конституции над международными договорами, если документы противоречат друг другу.

Кроме того, Совет Федерации проводит консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности страны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Изменения приводят в соответствие с Конституцией России статус и задачи Совбеза. Это охрана суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории страны, призывов к таким действиям.

Также вводится запрет для чренов Совета безопасности открывать и иметь счета или вклады, хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.