Олимпийские медали из Ванкувера и Сочи аннулированы у биатлониста Устюгова

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Сибирский ФО В России
Евгений Устюгов (2020) | Фото: Союз Биатлонистов России

Олимпийские медали из Ванкувера и Сочи аннулированы у биатлониста Устюгова

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, на этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщает ТАСС, обвинения против Устюгова были выдвинуты Международным союзом биатлонистов (IBU), который решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Оно было закрыто в 2018 году, тогда Устюгов был признан невиновным - биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетический мутаций, передавшихся ему от родителей.

Кроме того, позднее должны состояться слушания в CAS по делу о двухлетней дисквалификации Устюгова со стороны IBU, вынесенной в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмену вменяется использование запрещенного оксандролона на основании допинг-проб, взятых у него в августе 2013 года. В марте 2020 года Устюгов подал апелляцию на решение IBU. CAS должен был рассмотреть апелляцию 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.

Напомним, весной стало известно, что обвинения в адрес Устюгова разбиваются генетической экспертизой. Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, академик Александр Макаров. "Против Евгения Устюгова выдвинули обвинение в употреблении допинга, оно основывалось на аномально высоком гемоглобине. Требуют отдать медали, в том числе золото Олимпиады в Сочи. Адвокаты обратились к нам с просьбой определить, нет ли генетических отклонений у спортсмена. Были исследованы гены Устюгова и его родителей. Были выявлены крайне редкие мутации, которые определяют повышенный уровень гемоглобина. Полученные данные будут использованы в спортивном арбитражном суде", - рассказал ученый.

Президент Владимир Путин поблагодарил Макарова за помощь спортсмену.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Олимпийские медали из Ванкувера и Сочи аннулированы у биатлониста Устюгова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: антидопинговый скандал, евгений устюгов, медали



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.05.2020 15:01 Мск Генетики нашли алиби биатлониста Устюгова, обвиненного в приеме допинга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети