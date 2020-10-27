Олимпийские медали из Ванкувера и Сочи аннулированы у биатлониста Устюгова

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, на этот период приходятся золотая медаль в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщает ТАСС, обвинения против Устюгова были выдвинуты Международным союзом биатлонистов (IBU), который решил пересмотреть дело о возможном использовании спортсменом запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Оно было закрыто в 2018 году, тогда Устюгов был признан невиновным - биатлонист доказал, что повышенный уровень гемоглобина в крови является следствием генетический мутаций, передавшихся ему от родителей.

Кроме того, позднее должны состояться слушания в CAS по делу о двухлетней дисквалификации Устюгова со стороны IBU, вынесенной в феврале 2020 года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсмену вменяется использование запрещенного оксандролона на основании допинг-проб, взятых у него в августе 2013 года. В марте 2020 года Устюгов подал апелляцию на решение IBU. CAS должен был рассмотреть апелляцию 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.

Напомним, весной стало известно, что обвинения в адрес Устюгова разбиваются генетической экспертизой. Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, академик Александр Макаров. "Против Евгения Устюгова выдвинули обвинение в употреблении допинга, оно основывалось на аномально высоком гемоглобине. Требуют отдать медали, в том числе золото Олимпиады в Сочи. Адвокаты обратились к нам с просьбой определить, нет ли генетических отклонений у спортсмена. Были исследованы гены Устюгова и его родителей. Были выявлены крайне редкие мутации, которые определяют повышенный уровень гемоглобина. Полученные данные будут использованы в спортивном арбитражном суде", - рассказал ученый.

Президент Владимир Путин поблагодарил Макарова за помощь спортсмену.