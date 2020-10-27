Молодой отец Евгений Петросян опроверг слухи о госпитализации с коронавирусом

75-летний юморист Евгений Петросян, недавно во второй раз ставший отцом, опроверг появившуюся в telegram-каналах информацию о госпитализации с коронавирусом.

"Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", - цитирует ТАСС Петросяна. Он не подтвердил, что обследование связано с коронавирусом.

Петросян входит в группу риска по COVID-19 из-за возраста.

В этом году СМИ сообщали о пятой женитьбе Петросяна. Избранницей его стала помощница Татьяна Брухунова, которая на 45 лет моложе избранника. Этому союзу предшествовал скандальный развод народного артиста РСФСР с предыдущей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой он прожил 30 лет. В начале осени стало известно о рождении у Петросяна сына Вагана.