27 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС

Лукашенко: Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами

Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

По утверждению главы республики, противники власти "вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс".

"Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, власти четко "видят организаторов и тех, кто воплощает эти идеи". Лукашенко добавил, что протестующие по многим направлениям перешли "красную черту", передает БЕЛТА.

25 октября в Белоруссии вышло на протестные мероприятия, по разным оценкам, тысяч 20 - 25 человек. В Минске прошел один из самых масштабных митингов. Экс-кандидат в президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.

В понедельник, однако, власти заявили, что промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме.

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Лукашенко: Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами

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Теги: александр лукашенко, белоруссия



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