26 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
акция протеста в Минске (2020) | Фото: t.me/breakingmash

Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.

Комментируя разгон воскресной акции в Минске, она заявила в Telegram-канале, что власти не стали выполнять требования людей в "день народного ультиматума".

"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера истек срок "народного ультиматума", выдвинутый экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действующему главе государства Александру Лукашенко.

В Минске прошел один из самых масштабных митингов, оппозиционные telegram-каналы заявляют о более чем 100 тыс. участниках несанкционированного протеста.

Силовики применили спецсредства против протестующих. Информацию подтвердила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По ее словам, это было сделано "для пресечения противоправных действий", передает Regnum.

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Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

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Теги: светлана тихановская, белоруссия, общенациональная забастовка



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