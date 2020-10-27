В четырех странах число заражений коронавирусом превысило миллион

В течение нескольких дней четыре страны преодолели символический уровень в 1 млн выявленных заражений коронавирусом. Это Франция, Испания, Аргентина и Колумбия.

Во Франции и Испании число заражений почти не росло до августа, после чего начался очень быстрый рост. Во Франции общее число случаев с августа выросло в 5 раз, в Испании - в 4 раза. А суточный прирост уже превышает весенний максимум в 9 раз во Франции и почти в 2 раза в Испании. При этом суточное число смертей многократно меньше, чем было на максимуме весной, - в 5 раз в обеих странах. В результате общая летальность снизилась по сравнению с весенним уровнем: во Франции - с 19% до 3%, в Испании - с 11% до 3%. При этом, если учитывать только те заражения и смерти, которые произошли с июня, то летальность в обеих странах будет менее 1%.

В Южной Америке ситуация иная. В Аргентине рост заражений продолжается с мая, но смертность к концу сентября снизилась многократно, после чего начала расти и стабилизировалась. Летальность составляет менее 3%.

В Колумбии рост был до августа, после чего произошло небольшое снижение и стабилизация новых случаев. Такая же ситуация со смертностью. Летальность там тоже 3%.

Любопытно, что общее число заражений и смертей очень близко для Франции с Испанией (1,1 млн и 35 тыс. соответственно) и Аргентины с Колумбией (1 млн и 30 тыс.). Между собой все они также различаются очень незначительно. При этом население всех четырех стран тоже различается незначительно (45-67 млн).

Всего в мире было выявлено более 42 млн заражений, умерли более 1,1 млн человек. Летальность стабильно снижается, а соотношение выздоровевших к умершим растет: в апреле в мире оно было примерно 4:1. Сегодня этот показатель достиг 27:1, то есть выздоровевших уже в 27 раз больше, чем умерших.