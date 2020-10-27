В четырех странах число заражений коронавирусом превысило миллион

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В четырех странах число заражений коронавирусом превысило миллион

В течение нескольких дней четыре страны преодолели символический уровень в 1 млн выявленных заражений коронавирусом. Это Франция, Испания, Аргентина и Колумбия.
Читайте также:

Во Франции и Испании число заражений почти не росло до августа, после чего начался очень быстрый рост. Во Франции общее число случаев с августа выросло в 5 раз, в Испании - в 4 раза. А суточный прирост уже превышает весенний максимум в 9 раз во Франции и почти в 2 раза в Испании. При этом суточное число смертей многократно меньше, чем было на максимуме весной, - в 5 раз в обеих странах. В результате общая летальность снизилась по сравнению с весенним уровнем: во Франции - с 19% до 3%, в Испании - с 11% до 3%. При этом, если учитывать только те заражения и смерти, которые произошли с июня, то летальность в обеих странах будет менее 1%.

В Южной Америке ситуация иная. В Аргентине рост заражений продолжается с мая, но смертность к концу сентября снизилась многократно, после чего начала расти и стабилизировалась. Летальность составляет менее 3%.

В Колумбии рост был до августа, после чего произошло небольшое снижение и стабилизация новых случаев. Такая же ситуация со смертностью. Летальность там тоже 3%.

Любопытно, что общее число заражений и смертей очень близко для Франции с Испанией (1,1 млн и 35 тыс. соответственно) и Аргентины с Колумбией (1 млн и 30 тыс.). Между собой все они также различаются очень незначительно. При этом население всех четырех стран тоже различается незначительно (45-67 млн).

Всего в мире было выявлено более 42 млн заражений, умерли более 1,1 млн человек. Летальность стабильно снижается, а соотношение выздоровевших к умершим растет: в апреле в мире оно было примерно 4:1. Сегодня этот показатель достиг 27:1, то есть выздоровевших уже в 27 раз больше, чем умерших.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В четырех странах число заражений коронавирусом превысило миллион

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, Франция, Испания, Аргентина, Колумбия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети