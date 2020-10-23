23 Октября 2020
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В ВОЗ заявили, что следующие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут "чрезвычайно трудными"

Ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, мир находится на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии.

"Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", - предупредил глава ВОЗ во время брифинга в Женеве.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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В ВОЗ заявили, что следующие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут "чрезвычайно трудными"

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Теги: коронавирус, болезнь, рост, covid-19, ВОЗ



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