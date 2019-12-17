03 Октября 2020
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Царские дни, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Предстоятель Кипрской Церкви обвинил патриарха Кирилла и намекнул на свой уход в раскол

Предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Хризостом II резко раскритиковал патриарха Московского и всея Руси Кирилла за разрыв евхаристического общения с присоединившимся к расколу предстоятелями Элладской и Александрийской церквей и Константинопольским патриархатом. Об этом он сказал кипрскому изданию Politis.
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Он заявил, что можно прекращать поминовение только еретиков, но "является ли экуменический патриарх, архиепископ Афинский и патриарх Александрийский еретиками, чтобы ты перестал поминать их? Твои действия просто неприемлемы".

По его мнению, все идет к расколу из-за позиции патриарха Кирилла, так как "семнадцать прошедших веков закрепили первое место в православном мире за Константинополем", которого уже шесть веков не существует.

Также он добавил, что приказал своим клирикам "сидеть смирно" и молчать, не высказываясь на тему раскола.

Позиция архиеп. Хризостома не оставляет сомнений в том, что он готовит почву для своего ухода в раскол и обвинений в этом РПЦ. На днях экуменический патриарх Варфоломей сказал, что в 2020 году еще несколько предстоятелей займут его позицию и присоединятся к расколу, а лидер украинских раскольников Сергей Думенко предрек, что РПЦ "окажется в изоляции".

При этом аргументация, используемая сторонниками раскола, не имеет оснований в православном вероисповедании и, строго говоря, игнорирует как догматическое учение, так и канонические основы Церкви. А ушедшие в раскол уклоняются от обсуждения украинского вопроса даже внутри своих церквей, принимая решения не соборно, а кулуарно.

По словам патриарха Кирилла, РПЦ становится ответственной за судьбу православия во всем мире.

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Предстоятель Кипрской Церкви обвинил патриарха Кирилла и намекнул на свой уход в раскол

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Теги: Украина, церковь, раскол, патриарх Кирилл, РПЦ, православие



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