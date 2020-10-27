Препарата, который бы радикально поменял расклад сил, в мире нет - Мурашко

Глава Минздрава России Михаил Мурашко констатировал, что сейчас в мире нет лекарства, которое могло бы изменить текущую ситуацию с эпидемией коронавируса.

"Мы получили некоторые варианты борьбы, но препарата, который бы радикально поменял расклад сил, в мире нет. Сейчас идут разработки, тем не менее, важными являются противоэпидемические меры", - заявил Мурашко, выступая на форуме "Здоровое общество" (дистанционно, поскольку министр находится на самоизоляции – он контактировал с COVID-положительным человеком).

Также глава Минздрава прокомментировал и печальный вклад в развитие пандемии так называемых COVID-диссидентов: "Звучат даже такие предложения: те люди, которые отрицают и не хотят соблюдать правила, что их нужно направлять в больницы, чтобы они прочувствовали тяжесть страдания пациентов".