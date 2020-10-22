Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдет на домашнюю самоизоляцию – у одного из членов его семьи выявлен коронавирус, передает РБК со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова. "В ближайшее время он будет работать удаленно", — рассказал Кузнецов. У самого Мурашко, по словам помощника, симптомов нет, он чувствует себя хорошо. Пока представлять Минздрав на публичных мероприятиях будет замминистра Игорь Кагарманян.