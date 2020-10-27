Роспотребнадзор спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в феврале-марте

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России может обостриться в феврале-марте. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Эксперт уточнила, что летних показателей заболеваемости COVID-19 можно будет ожидать только к следующему лету.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в начале декабря, а до этого времени, вероятно, продолжится подъем заболеваемости COVID-19. По его словам, сейчас идет фаза роста, передает Regnum.

Накануне в России было выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах – это новый рекорд с начала эпидемии. Зафиксировано 219 летальных исходов.