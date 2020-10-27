27 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
окно (2016) | Фото:Накануне.RU

Сотрудников екатеринбургской школы наказали за выпавшего из окна первоклассника

В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку по факту падения первоклассника из окна школы. Наказаны несколько сотрудников учреждения.
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Напомним, все случилось в начале сентября в школе №9. В актовом зале проходил урок музыки, перед его началом учитель открыла окно на сцене для проветривания помещения. Когда занятие закончилось, педагог стала выстраивать детей в колонну и отошла к ним, в это время один из детей выпал из открытого окна третьего этажа.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в результате падения первоклассник получил серьезные телесные повреждения. Проверка показала, что пластиковые окна в учебных помещениях не были оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. По ее итогам прокуратура внесла представление директору школы №9 с требованием об устранении нарушений законодательства.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе был привлечен к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены. Также по итогам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечены сам директор школы, учитель музыки и специалист по охране труда.

Напомним, похожий случай произошел в конце сентября в средней школе №22: на перемене между вторым и третьим уроками ученик восьмого класса вышел на карниз в открытом окне третьего этажа и пробыл там около 15 минут. Как выяснили в прокуратуре, в этот момент детей никто не контролировал, учителя в классе отсутствовали.

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Сотрудников екатеринбургской школы наказали за выпавшего из окна первоклассника

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Теги: школа, ребенок, выпал, прокуратура



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Ранее 02.09.2020 12:29 Мск В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна школы после урока музыки

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