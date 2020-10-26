Детям, чьи родители не платят им алименты, окажут адресную социальную поддержку

Президент России Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета утвердил перечень поручений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Среди ни – поручение президента федеральному Правительству, связаное с достижением цели национального развития страны "сохранение населения, здоровье и благополучие людей". Кабмин должен с учетом ранее данных поручений представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. При этим сохраняется административная или уголовная ответственности для тех, кто не платит своим детям то, что положено. Доклад должен быть сделан до 1 августа 2021 г.

Также глава государства поручил "рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты". Доклад должен быть сделан до 1 декабря. Ответственным и там, и там назначен премьер-министр Михаил Мишустин.