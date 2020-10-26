26 Октября 2020
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

На пост главы департамента спорта Югры претендуют 12 кандидатов

В Ханты-Мансийске утверждён список из 12 кандидатов на пост главы окружного департамента спорта, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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На пост претендуют Алексей Бятиков (Пыть-Ях), Антон Гафаров (Ханты-Мансийск), Андрей Грязных (Курган), Александр Ищенко (Нижневартовск), Софья Конух (Ханты-Мансийск), Анастасия Кузнецова (Ханты-Мансийск), Филипп Солдатенков (Сургут), Луиза Талипова (посёлок Салым Нефтеюганского района), Константин Толканов (Сургут), Михаил Шинкарёв (Кирово-Чепецк), Артём Щепотьев (Сургут), Дмитрий Ярошенко (Ханты-Мансийск). Три кандидата не прошли не соответствовали представленным требованиям.

До 2 ноября претендентам предстоит пройти общественную оценку личностного и профессионального потенциала через тестирование, участие в конференции с представителями профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они примут участие в теледебатах, где представят своё видение дальнейшей деятельности на указанном посту. Участников заключительного этапа пригласят на собеседование к губернатору.

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На пост главы департамента спорта Югры претендуют 12 кандидатов

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Теги: департамент спорта Югры, кандидат, дебаты



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