На пост главы департамента спорта Югры претендуют 12 кандидатов

В Ханты-Мансийске утверждён список из 12 кандидатов на пост главы окружного департамента спорта, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

На пост претендуют Алексей Бятиков (Пыть-Ях), Антон Гафаров (Ханты-Мансийск), Андрей Грязных (Курган), Александр Ищенко (Нижневартовск), Софья Конух (Ханты-Мансийск), Анастасия Кузнецова (Ханты-Мансийск), Филипп Солдатенков (Сургут), Луиза Талипова (посёлок Салым Нефтеюганского района), Константин Толканов (Сургут), Михаил Шинкарёв (Кирово-Чепецк), Артём Щепотьев (Сургут), Дмитрий Ярошенко (Ханты-Мансийск). Три кандидата не прошли не соответствовали представленным требованиям.

До 2 ноября претендентам предстоит пройти общественную оценку личностного и профессионального потенциала через тестирование, участие в конференции с представителями профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они примут участие в теледебатах, где представят своё видение дальнейшей деятельности на указанном посту. Участников заключительного этапа пригласят на собеседование к губернатору.