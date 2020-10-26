Минэкономразвития: экономика восстановится до докризисного уровня во второй половине 2021 года

В Минэкономразвития России считают, что экономика могла бы восстановиться до докризисного уровня к второй половине 2021 года, заявил глава ведомства Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года. Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и санитарно-эпидемиологических факторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да. И это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса", - сказал министр.

При этом, по его словам, пока Минэкономразвития не видит необходимости пересматривать прогноз социально-экономического развития страны.

"Мы в эти цифры на сегодняшний момент верим, у нас нет оснований их пересматривать, хотя, знаете, прогноз - такая штука, каждый день получаешь новую информацию, и каждый день можно пересчитывать прогноз и заниматься его обсуждением", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Госдуме и Счетной палате России выразили сомнение в достижимости прогноза Минэкономразвития, его считают, мягко говоря, "оптимистичным" и не учитывающим множество факторов. Например, сам Решетников признавался, что прогноз не предусматривает второго жесткого локдауна по примеру весеннего. Если он все же случится, то план, на котором строится бюджет на следующий год, вероятно, станет непригодным.