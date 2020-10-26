26 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2018) | Фото: youtube.com

Партия Шария проходит в горсоветы некоторых крупных городов Украины

Партия украинского блогера и журналиста Анатолия Шария проходит в горсоветы нескольких крупных городов Украины. Об этом свидетельствуют экзитполы по итогам местных выборов.

Так, в Харькове, Одессе, Николаеве и Мариуполе партия набирает 5-7% голосов при проходном барьере 5%.

При этом неонацистские "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Демократическая сокира" (запрещены в России) не проходят ни в один горсовет областного центра или просто крупного города - они не набрали и 2%. Правда, тоже неонацистская, но вешнее менее радикальная "Свобода" проходит в горсовет Львова, однако набирает там всего около 8% голосов. Особенность результатов в том, что остальные по существу неонацистские силы на Украине "завернуты" в форму респектабельных проевропейских сил - "Евросолидарность" и т.п.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Слуга народа" потерпела разгромное поражение, нигде не получив существенной поддержки, тем более монобольшинства, и ни одного значимого поста мэра. Партия лишь в некоторых городских советах получила формально первое место с 20-30%.

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Партия Шария проходит в горсоветы некоторых крупных городов Украины

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Теги: Украина, Анатолий Шарий



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