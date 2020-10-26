26 Октября 2020
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области поликлиники, на которые жалуются пациенты, проверит специальная комиссия

В Челябинской области после жалоб жителей создана специальная комиссия регионального минздрава для проверки амбулаторно-поликлинического звена. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, передает корреспондент Накануне.RU.

"На этой неделе мы планируем проверить те поликлиники, на которые поступают жалобы", - рассказала она.

В первую очередь проверят городские поликлиники Челябинска, Магнитогорска и других крупных городов.

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В Челябинской области поликлиники, на которые жалуются пациенты, проверит специальная комиссия

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Теги: поликлиника, проверка, жалобы,



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