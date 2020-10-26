26 Октября 2020
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больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Детский омбудсмен: За пять лет рождаемость в России снизилась почти на четверть

Рождаемость в России за пять лет снизилась на 23,7%, и ситуация ухудшается каждый год, сообщила на круглом столе ОНФ уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила и снижение коэффициента рождаемости. Три года назад снижение составило 1,62%, в этом году – 1,5%. Но при этом снижается и количество абортов.

Напомним, в июльском указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития России до 2030 года произошло малозаметное, но радикальное изменение - из текста исчезла цель добиться естественного прироста населения.

При этом в майском указе 2018 года одной из главных целей было "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения", то есть превышение рождаемости над смертностью. В нынешнем указе целью является просто "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть с учетом миграции.

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Детский омбудсмен: За пять лет рождаемость в России снизилась почти на четверть

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Теги: анна кузнецова, рождаемость, коэффициент рождаемости



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