Детский омбудсмен: За пять лет рождаемость в России снизилась почти на четверть

Рождаемость в России за пять лет снизилась на 23,7%, и ситуация ухудшается каждый год, сообщила на круглом столе ОНФ уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила и снижение коэффициента рождаемости. Три года назад снижение составило 1,62%, в этом году – 1,5%. Но при этом снижается и количество абортов.

Напомним, в июльском указе президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития России до 2030 года произошло малозаметное, но радикальное изменение - из текста исчезла цель добиться естественного прироста населения.

При этом в майском указе 2018 года одной из главных целей было "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения", то есть превышение рождаемости над смертностью. В нынешнем указе целью является просто "обеспечение устойчивого роста численности населения", то есть с учетом миграции.