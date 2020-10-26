Регионам могут списать часть бюджетных кредитов. Но схему потянут не все - придется раскошелиться

Правительство России утвердило новые правила поощрения инвестпроектов в регионах. Правда, эффект субъекты прочувствуют не сразу.

На понедельничном совещании с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин заявил, что для регионов строительство инфраструктуры для перспективных инвестпроектов – самый острый вопрос, который требует больших средств. "Их сложно реализовать самостоятельно и инвесторам, и регионам", - отметил премьер.

"Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации. Речь идёт о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Правила определения новых инвестиционных проектов утверждены. Сводный перечень будет сформирован на основе предложений регионов и их оценки профильными министерствами и ведомствами", - рассказал Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что так удастся организовать инвестирование в сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, строительство жилья и дорог и т.д.

"Сумма списания будет равна объёму налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет. Это поможет снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и простимулирует инвестиционную активность в российских регионах", - полагают в правительстве. Впрочем, это также означает, что регионам предлагается стимулировать перераспределение налогов в Москву, что и так многие критикуют.

Правительство очень не хочет отказываться от планов по реализации инвестпрограмм в кризисные времена. Так, в середине октября при обсуждении бюджета на 2021 год у Минэкономразвития и Госдумы вышел спор из-за 27 млрд руб., предназначенных на стимулирование регионов, хорошо выполняющих инвестпрограммы. Эти деньги предусмотрены в бюджете в качестве инвестиционного налогового вычета для регионов, где удалось выйти на прибыль по итогам реализации инвестпрограмм. Но в результате кризиса вряд ли будет много претендентов на такую "премию" от федерального центра. Поэтому министр финансов Антон Силуанов не исключил, что средства будут перераспределены в качестве "точечной помощи" регионам с самыми дефицитными бюджетами. Глава ведомства предложил рассмотреть этот вопрос ко второму чтению бюджета.

С этим не согласился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Прибыли нет, так что распределение премий за прибыли это как-то странно. Эти деньги не будут использованы по назначению, я вам сразу говорю, и уйдут из регионов. Эти средства давались на поддержку регионов. Я предлагаю перебросить сразу эти деньги", - заявил Макаров и заручился поддержкой комитета, поддержавшего его позицию.

Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников начал настаивать на том, что средства должны идти в регионы, но на поддержку инвестпрограмм, на запуск инвестиционных механизмов, а не на "затыкание дыр".

"По этой вашей логике эти 27 миллиардов уйдут в те регионы, где инвестмеханизмы есть, где и так могут быть запущены программы! Так вы только усилите неравенство. Вы тогда дайте деньги небогатым регионам, у которых нет денег на запуск инвестмеханизмов. У нас треть регионов не имеет возможности выполнять свои инвестпрограммы", - возмутился Макаров.

Он пообещал вынести на рассмотрение Госдумы соответствующее постановление по поводу этих 27 млрд руб.