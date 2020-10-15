Госдума и Минэкономразвития сцепились из-за 27 миллиардов рублей

У Госдумы и правительства разошлись взгляды на потенциально нераспределенные средства в размере 27 млрд руб. Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2021 год в качестве инвестиционного налогового вычета для регионов, где удалось выйти на прибыль по итогам реализации инвестпрограмм. Но в результате кризиса вряд ли будет много претендентов на такую "премию" от федерального центра. Поэтому министр финансов Антон Силуанов не исключил, что средства будут перераспределены в качестве "точечной помощи" регионам с самыми дефицитными бюджетами. Глава ведомства предложил рассмотреть этот вопрос ко второму чтению бюджета.

С этим не согласился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Прибыли нет, так что распределение премий за прибыли это как-то странно. Эти деньги не будут использованы по назначению, я вам сразу говорю, и уйдут из регионов. Эти средства давались на поддержку регионов. Я предлагаю перебросить сразу эти деньги", - заявил Макаров и заручился поддержкой комитета, поддержавшего его позицию.

Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников начал настаивать на том, что средства должны идти в регионы, но на поддержку инвестпрограмм, на запуск инвестиционных механизмов, а не на "затыкание дыр".

"По этой вашей логике эти 27 миллиардов уйдут в те регионы, где инвестмеханизмы есть, где и так могут быть запущены программы! Так вы только усилите неравенство. Вы тогда дайте деньги небогатым регионам, у которых нет денег на запуск инвестмеханизмов. У нас треть регионов не имеет возможности выполнять свои инвестпрограммы", - возмутился Макаров.

Он пообещал вынести на рассмотрение Госдумы соответствующее постановление по поводу этих 27 млрд руб.