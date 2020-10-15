Госдума и Минэкономразвития сцепились из-за 27 миллиардов рублей

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Максим Решетников (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума и Минэкономразвития сцепились из-за 27 миллиардов рублей

У Госдумы и правительства разошлись взгляды на потенциально нераспределенные средства в размере 27 млрд руб. Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2021 год в качестве инвестиционного налогового вычета для регионов, где удалось выйти на прибыль по итогам реализации инвестпрограмм. Но в результате кризиса вряд ли будет много претендентов на такую "премию" от федерального центра. Поэтому министр финансов Антон Силуанов не исключил, что средства будут перераспределены в качестве "точечной помощи" регионам с самыми дефицитными бюджетами. Глава ведомства предложил рассмотреть этот вопрос ко второму чтению бюджета.

С этим не согласился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Прибыли нет, так что распределение премий за прибыли это как-то странно. Эти деньги не будут использованы по назначению, я вам сразу говорю, и уйдут из регионов. Эти средства давались на поддержку регионов. Я предлагаю перебросить сразу эти деньги", - заявил Макаров и заручился поддержкой комитета, поддержавшего его позицию.

Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников начал настаивать на том, что средства должны идти в регионы, но на поддержку инвестпрограмм, на запуск инвестиционных механизмов, а не на "затыкание дыр".

"По этой вашей логике эти 27 миллиардов уйдут в те регионы, где инвестмеханизмы есть, где и так могут быть запущены программы! Так вы только усилите неравенство. Вы тогда дайте деньги небогатым регионам, у которых нет денег на запуск инвестмеханизмов. У нас треть регионов не имеет возможности выполнять свои инвестпрограммы", - возмутился Макаров.

Он пообещал вынести на рассмотрение Госдумы соответствующее постановление по поводу этих 27 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума и Минэкономразвития сцепились из-за 27 миллиардов рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет, андрей макаров, максим решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети