26 Октября 2020
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Спорт Северо-Западный ФО Вологодская область
(2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Череповце и Вологде построят профессиональные футбольные поля с подогревом

В Вологодской области появятся два стадиона с профессиональными футбольными полями с подогревом газона. Площадку в Череповце посетил губернатор региона Олег Кувшинников.

На череповецком стадионе "Металлург" смонтировано футбольное поле размером 66 на 100 метров. Закупка оборудования и услуг по демонтажу старого покрытия и обустройству нового прошла в рамках проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Новый искусственный газон смонтировали на основании из термодренажного модуля с трубками подогрева, геотекстиля и кварцевого песка. Позднее установят мачты для освещения.

"Череповец становится владельцем футбольного поля №1. Современнее этого поля в Вологодской области нет. Здесь применены самые передовые технологии. Такие площадки необходимы для занятий профессиональным футболом, для возрождения команд. Этого ждут как взрослые футболисты, так и юные дарования, которые только осваивают этот вид спорта и делают первые успехи", - отметил Олег Кувшинников.

Модернизация футбольного поля позволит повысить качество тренировок, улучшить условия для проведения чемпионатов, а также увеличить период эксплуатации поля за счет системы подогрева. Осенью занятия будут проходить при температуре до минус 10 градусов, весной тепло поля позволит растопить снег уже в марте. Качественные и современные условия для занятий приведут к повышению мастерства футболистов и увеличению количества занимающихся спортом.

"В наших планах два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, которые мы планируем сделать здесь же. С Департаментом физической культуры и спорта обсуждаем открытый лёд, и к 2024 году планируем заняться реконструкцией основного поля", - рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Аналогичное поле планируется установить и в городе Вологда на стадионе "Витязь". Его монтаж будет проводиться в 2021-2022 годах одновременно с работами по комплексной модернизации.

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В Череповце и Вологде построят профессиональные футбольные поля с подогревом

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Теги: стадион, подогрев



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