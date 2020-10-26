26 Октября 2020
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Общество В России Москва
Очередь в московском метро (2020) | Фото: instagram.com/vasyannedopekin

В метро в Москве не будут пускать пассажиров с температурой

В столичное метро и МЦД (Московские центральные диаметры) не пустят пассажиров с повышенной температурой, проверять которую начнут с помощью тепловизоров.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, если у входящего в метро температура 37,5°С, то прибор запищит.

Пассажиру измерят температуру обычным термометром, и если она также окажется повышенной, его не пустят в транспорт, а посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую, пишет "Интерфакс".

Напомним, динамика роста коронавируса в столице продолжается. В транспорте ведутся проверки соблюдения масочного режима.

С 19 октября в Москве начинаются проверки соблюдения требования властей о переводе на удаленную работу 30% сотрудников.

Ранее власти приняли решение открыть еще два резервных госпиталя в АТЦ "Москва" и на ВДНХ.

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В метро в Москве не будут пускать пассажиров с температурой

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Теги: метро, москва, пассажиры с температурой



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