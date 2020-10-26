В Китае утверждают 14-й пятилетний план

В Пекине открылся 5-й пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва. На нём предстоит утвердить 14-й пятилетний план по развитию страны, а также определены долгосрочные задачи 2035 года.

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Агентство "Синьхуа" отмечает, что предстоящая пятилетка становится первой после выполнения важной задачи партии — ликвидации нищеты в стране и построения общества средней зажиточности. Теперь Китаю предстоит двигаться к новым достижениям, а именно — к построению всесторонне развитого социалистического государства.

Идею развития посредством реализации долгосрочных планов Китай заимствовал у Советского Союза. C 1953 г. КНР реализовала тринадцать пятилеток, что стало самым длительным примером экономического роста в истории.