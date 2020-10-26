26 Октября 2020
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов (2019) | Фото: youtube.com

ЛДПР приревновала Фургала к Зюганову

В ЛДПР не довольны повелением Геннадия Зюганова.

"Зюганов просит правительство услышать голос народа в Хабаровске, где уже несколько месяцев идут протесты против ареста бывшего губернатора Фургала. Но почему в 2019 году представитель КПРФ целый год поливал Фургала грязью? А теперь вдруг в конце 2020 года они разжалобились. Какая-то совесть есть у КПРФ?" – говорится в сообщении telegram-канала фракции либерал-демократов в Госдуме.

Вероятно, речь идет о таком твите Зюганова от 23 октября: "В Хабаровске продолжается народный протест. Он длится уже больше 100 дней. Для современной РФ это одно из наиболее впечатляющих явлений. Власть должна услышать голос народа и встать на путь развития и прогресса. Сделать это можно, лишь приняв программу КПРФ и бюджет развития!".

"Геннадий Андреевич, зачем об этом вообще в "Твиттере" писать? Выступите в зале заседаний Госдумы, как это сделал руководитель фракции ЛДПР ВВЖ (Жириновский – прим.ред.), чтобы это слышала вся страна, а не только ваши подписчики. А пока что это напоминает обычное хамелеонство – то поливать Фургала грязью, а то вставать на его защиту", - пишет фракция.

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ЛДПР приревновала Фургала к Зюганову

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Теги: лдпр, сергей фургал, геннадий зюганов, кпрф



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