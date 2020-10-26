Власти Белоруссии опровергли сообщения о забастовках на крупных промпредприятиях

Промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме. Как заявил РИА Новости помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга, информации о начале массовых забастовок нет.

Ранее ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов написали, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие. Якобы на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовку.

Так, сообщается о собраниях рабочих на "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод.

Напомним, вчера истек срок "народного ультиматума", выдвинутого экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действующему главе государства Александру Лукашенко. В Минске накануне прошел один из самых масштабных митингов.

Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.