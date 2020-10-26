26 Октября 2020
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коллаж, рабочие, белаз, забастовка, митинг, протест (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Белоруссии опровергли сообщения о забастовках на крупных промпредприятиях

Промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме. Как заявил РИА Новости помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга, информации о начале массовых забастовок нет.

Ранее ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов написали, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие. Якобы на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовку.

Так, сообщается о собраниях рабочих на "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод.

Напомним, вчера истек срок "народного ультиматума", выдвинутого экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской действующему главе государства Александру Лукашенко. В Минске накануне прошел один из самых масштабных митингов.

Тихановская объявила, что 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.

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Власти Белоруссии опровергли сообщения о забастовках на крупных промпредприятиях

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Теги: белоруссия, забастовка, промышленные предприятия



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