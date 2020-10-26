Депутаты гордумы Перми рассмотрят исполнение бюджета в режиме онлайн

Депутаты пермской городской думы рассмотрят вопрос исполнения бюджета за прошлый год в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в городском парламенте.

Соответствующее распоряжение подписал спикер гордумы Юрий Уткин. Заседание состоится 27 октября.

В числе вопросов, которые будут рассмотрены - исполнение бюджета за 2019 год, изменения в действующий проект бюджета, а также вопрос реализации национальных проектов. "Наболевших" транспортных вопросов в проекте повестки нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что возможно в скором времени курирование сферы общественного транспорта вновь перейдет к Анатолию Дашкевичу.

Он уже отвечал за транспорт до декабря 2018 года. С 1 января 2019 года департамент дорог и транспорта перешел под кураторство замглавы администрации Людмилы Гаджиевой. Чиновницу часто критикуют депутаты и общественность, с 2008 по 2017 годы она занимала должность начальника департамента образования, ее тогда уже требовали отправить в отставку с поста из-за "оптимизаторского скандала" – с объединением школ №48 и №49.

Как сообщает "Коммерсант-Прикамье", поручение о назначении Дашкевича куратором транспорта было дано краевыми властями на совещании по развитию Перми в минувшую пятницу, 9 октября. Примечательно, что буквально за день до этого, 8 октября, пермяки устроили пикетную очередь против сокращения маршрутной сети.