26 Октября 2020
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Происшествия В России
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Установлен подозреваемый в краже кислородной трубы из больницы Читы

Уголовное дело возбуждено по факту кражи в читинской больнице 13 метров трубы, предназначенной для подачи кислорода пациентам, заболевшим коронавирусом.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 октября. Аппараты ИВЛ подали сигналы о том, что резко упало давление в системе.

Пять человек, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Никто не пострадал.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе проверки выяснилось, что рабочие, производившие ремонт на крыше больницы, срезали часть трубы. Установлена личность одного из подозреваемых, пишет Regnum. Труба в настоящее время возвращена на место.

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Установлен подозреваемый в краже кислородной трубы из больницы Читы

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Теги: чита, ивл, труба, подача кислорода



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Ранее 20.10.2020 08:47 Мск В больнице Читы украли трубы для подачи кислорода больным COVID

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