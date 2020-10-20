20 Октября 2020
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ИВЛ ОАР №4 (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

В больнице Читы украли трубы для подачи кислорода больным COVID

В городской больнице №1 Читы, где лечат больных с COVID-19, неизвестные украли 13 метров медных труб, через которые шел кислород.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, вечером 19 октября аппараты ИВЛ подали сигналы о том, что резко упало давление в системе.

Пять человек, нуждающиеся в бесперебойной подаче кислорода, были переведены в реанимацию другого корпуса. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают правоохранители.

Ранее прокуратура Владимирской области выявила факт поставки в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рублей. По данным ведомства, их срок годности истек 15 лет назад.

Прокуратура установила, что 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР" были переданы в инфекционное отделение городской больницы № 6 Владимира для лечения больных с коронавирусом.

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В больнице Читы украли трубы для подачи кислорода больным COVID

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Теги: чита, ивл, труба, подача кислорода



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