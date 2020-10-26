В Тюмени маршрутка попала в массовую аварию, есть пострадавшие

На улице Мельникайте в Тюмени столкнулись несколько автомобилей, в числе которых – маршрутное такси, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

По предварительным данным, "Mitsubishi" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Daewoo Nexia" и маршрутным такси №45. Водитель внедорожника скончался, пострадали два пассажира маршрутки.

Сотрудники УМВД России по Тюменской области проводят процессуальную проверку. Прокурор области Владислав Московских взял её проведение на контроль.